في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة ونجاح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التقى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد برؤساء لجان ومراكز الامتحانات. وتمت المقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية، إضافة إلى مديري الإدارات التعليمية والمعنيين بأعمال الامتحانات والاستراحات.

آخر المستجدات في أعمال الامتحانات

خلال اللقاء، تناول وكيل التعليم العديد من المستجدات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي بدأت اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية. وأوجه توجيهه لجميع المعنيين بأهمية التحلي بالانضباط والدقة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأمثل.

الالتزام بالضوابط والقوانين

وحث وكيل التعليم على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات، بالإضافة إلى توفير الأجواء المناسبة من الهدوء، حرصًا على مصلحة الطلاب. كما شدد على ضرورة التواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية في حالة وجود أي قلق أو مشكلات، لكي يتم اتخاذ الحلول المناسبة لها.

تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية

من جانبه، أكد وكيل التعليم على ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية، من أجل ضمان الانضباط والدقة في أعمال الامتحانات. وتمت هذه الجهود تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

ويؤكد وكيل التعليم على التزام الجميع بالحفاظ على نجاح هذه الامتحانات الهامة، وتعكس الجهود المبذولة لضمان سيرًا سلسًا وعادلًا لعملية الاختبارات. وكما تساهم هذه اللقاءات في تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وإنجاح امتحاناتهم.

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع وكيل التعليم بالوادي الجديد مع رؤساء لجان الدور الثاني للثانوية العامة