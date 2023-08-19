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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الليلة

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

يسعى فريق الكرة الأول بنادى ليفربول، لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم أمام بورنموث بالجولة الثانية التى تجمعهما بالبريميرليج، بعد نقطة التعادل فى الجولة الإفتتاحية أمام تشيلسي بالدوري الانجليزي.

 

ومن المتوقع ان يخوض الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي بتشكيل كالتالى:

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

 

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

 

في الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، نونيز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول و بورنموث في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث 

وتذاع مباراة ليفربول و نظيره بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة  الدوري الإنجليزي، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

 