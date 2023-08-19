صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الليلة

يسعى فريق الكرة الأول بنادى ليفربول، لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم أمام بورنموث بالجولة الثانية التى تجمعهما بالبريميرليج، بعد نقطة التعادل فى الجولة الإفتتاحية أمام تشيلسي بالدوري الانجليزي.

ومن المتوقع ان يخوض الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي بتشكيل كالتالى:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، نونيز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول و بورنموث في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتذاع مباراة ليفربول و نظيره بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.

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