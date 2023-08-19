الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقناة الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، أمام نظيره بورنموث، مساء غدا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول و بورنموث في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتذاع مواجهة ليفربول و بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة وتبث المباراة عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.

و تعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي بالجولة الأولى ضمن منافسات البريميرليج للموسم الحالى 2023 ـ 2024 بنتيجة هدف لكل فريق ليكتفى الفريقان بنقطة واحدة فى بداية المشوار.