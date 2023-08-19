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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقناة الناقلة

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، أمام نظيره بورنموث، مساء غدا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

 

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تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول و بورنموث في الدوري الإنجليزي

 

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول و بورنموث في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث 

وتذاع مواجهة ليفربول و بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة وتبث المباراة عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.

 

و تعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي بالجولة الأولى ضمن منافسات البريميرليج للموسم الحالى 2023 ـ 2024 بنتيجة هدف لكل فريق ليكتفى الفريقان بنقطة واحدة فى بداية المشوار. 