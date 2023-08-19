مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقدم 8 ورش خلال دورته الـ 30

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر.

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين من يوم الجمعة 18 أغسطس، وحتى 25 أغسطس، ويتم التقديم عبر موقع المهرجان.

وكانت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قد أعلنت عن قائمة العروض العربية المشاركة في في دورته الثلاثين، والتي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية في المنطقة المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.