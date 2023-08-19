حملة تنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بمركز القوصية

عُقد اجتماع مع المثقفين الصحيين في الوحدات الصحية بمركز القوصية تحت إشراف وبحضور الدكتور خالد علي عبد العال، مدير الإدارة الصحية بالقوصية، والدكتور ممدوح خلف، المدير الوقائي بالإدارة، وإيمان كمال، مشرفة التمريض بالإدارة، ورشا أبادير، المسئولة عن الثقافة الصحية بالإدارة وتم مناقشة خطة العمل في الفترة القادمة، بالإضافة إلى تجهيز خطة للحضانات والمدارس وتنفيذ ندوات لشرح تفاصيل هذه الخطة.

هذا بالإضافة إلى التنويه عن المبادرات الرئاسية في كل ندوة ومبادرة تنظيم الأسرة.

تجرى حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى استكمال سجلات التثقيف الصحي.

كان هدف الاجتماع الاطلاع على أحدث المبادرات والخطط الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات التي تواجه عملية التثقيف الصحي واقتراح الحلول المناسبة لهذه العقبات.

تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ هذه الخطط والندوات التثقيفية، وسيتم توزيع المهام على الفرق بناءً على خبراتهم ومهاراتهم.

وأشاد الدكتور خالد علي عبد العال بجهود المثقفين الصحيين في المنطقة، موجهًا الشكر والتقدير للفريق على العمل المتواصل والمثابرة في توعية المجتمع بالصحة ونشر الوعي بأهمية التدابير الوقائية والصحية.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وفي نهاية الاجتماع، تم تحديد مواعيد للندوات والتوعية القادمة، بالإضافة إلى توزيع المواد والمطويات التثقيفية على المراكز الصحية والمدارس والحضانات.

يأمل الجميع أن يكون للجهود المبذولة نتائج إيجابية في تعزيز صحة المجتمع وتوفير بيئة صحية آمنة.

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية

حملة لتنظيم الأسرة وتكثيف التوعية والندوات التثقيفية في مركز القوصية