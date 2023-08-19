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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في أسيوط

تنفيذ المسح الميداني
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط

في ضوء انخفاض معدل انتشار البلهارسيا في مصر إلى 0.16% بنهاية عام 2022، يواصل قطاع الطب الوقائي جهوده في القضاء على هذا المرض بحلول عام 2025. وفي إطار تعليمات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، سيتم تنفيذ مسح ميداني يشمل نسبة 10% من سكان الريف في الفترة من 20 أغسطس 2023 إلى 20 نوفمبر 2023.

تم عقد اجتماع لإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية في أسيوط، بحضور المسئولين ومراجعي المتوطنة والمعامل الصحية، استعدادًا لتنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية. تمت مناقشة آلية المسح والخطط المعدة لذلك في كل إدارة صحية، بالإضافة إلى تذليل العقبات وتلبية احتياجات تنفيذ المسح بأكمله.

حضر الاجتماع الدكتورة مرام علي عبدالمالك، مدير عام المتوطنة، إلى جانب المسئولين ومراجعي المعامل في إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية في أسيوط. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بمكافحة والقضاء على البلهارسيا وتحقيق التكامل بين الجهود المحلية والوطنية لصحة المجتمع بأكمله.

تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط
تنفيذ المسح الميداني للبلهارسيا والطفيليات المعوية في اسيوط

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