مفاجأت جديدة في حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في حالة الطقس نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

طقس حار رطب

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استمرار للتحسن النسبي في درجات الحرارة علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الاحساس بحرارة الطقس، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا عل ىشمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى الاربعاء المقبل.

سقوط أمطار

وأوضحت، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضًلا عن ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) متر، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية القريبة والسريعة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح للمواطنين

وناشدت، المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشرة لاشعة الشمس ولاسيما وقت الظهيرة، وشرب السوائل بكثرة، وارتداء الملابس الفضفاضة أثناء الخروج، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .