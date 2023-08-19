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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بقرى مركز الغنايم

ضبط كميات لحوم وكبدة
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين. وتحت إشراف وتوجيه مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، أقامت إدارة الطب البيطري بمركز الغنايم حملة تفتيشية على الأسواق وأماكن بيع اللحوم في المركز.

تم المرور على اللحوم المعروضة للبيع في قرية العزايزة وقرية المشايعة، حيث تم ضبط كميات من اللحوم المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية وكميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

على الفور، تم إعدام اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وتحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وصرح رئيس المركز بأن حملات التفتيش على الأسواق مستمرة في مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.

ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم
ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري بقري مركز الغنايم

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