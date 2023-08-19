بناء على توجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، تواصل العاملون في جهاز النظافة بالوحدة المحلية بمير تنفيذ حملات النظافة اليومية، حيث يقومون برفع المخلفات بصفة دورية صباحًا ومساءًا. يتم رفع المخلفات منطقة خلف عمارات المساكن تحت إشراف أسماء رشاد.

وقد أشاد رئيس مدينة القوصيه بعمال النظافة في مجلس المدينة وجميع الوحدات المحلية، لتفانيهم في عملهم وجهودهم الذين يواجهون ظروف عمل صعبة.

كما أكد رئيس المدينة أن دور العاملين في النظافة لهم تأثير مميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

ويأتي هذا التفاني والجهود المبذولة من فرق النظافة في إطار تنفيذ خطة شاملة للحفاظ على نظافة ورونق المدينة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

كما إن هذه الحملات الدورية تشمل رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية، وتأمين صناديق القمامة المناسبة للجمهور، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية التخلص من المخلفات بطرق صحيحة.

من جانبه، أعرب رئيس المدينة عن تقديره لجميع العاملين في قطاع النظافة وثنائه على جهودهم المثابرة في تحقيق هدف الحفاظ على نظافة المدينة.

كما دعا المجتمع المحلي للتعاون مع فرق النظافة من خلال التقيد بإجراءات التخلص من المخلفات بصورة سليمة، والحرص على الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

رفع المخلفات الصلبة والقمامة في قرية مير بالقوصية

رفع المخلفات الصلبة والقمامة في قرية مير بالقوصية

رفع المخلفات الصلبة والقمامة في قرية مير بالقوصية

رفع المخلفات الصلبة والقمامة في قرية مير بالقوصية