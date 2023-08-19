أسعار السلع والخضار والفاكهة في أسيوط اليوم

تراجعت أسعار السلع الأساسية والخضار والفاكهة بأسواق محافظة أسيوط اليوم، مما جلب البهجة للمستهلكين وخفف من العبء المالي عن كاهل الأسر وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين في محافظة أسيوط. وتأتي هذه التطورات المشجعة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مُعقولة للمواطنين.

**الجدول التالي يبيّن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسيوط اليوم:

المنتج السعر الطماطم 11 جنيهًا البصل والعنب 16 جنيهًا الباذنجان الرومي 8 جنيهات البطاطس 12 جنيهًا البصل الأحمر 19 جنيهًا الخيار 13 جنيهًا الفلفل الرومي 15 جنيهًا الثوم 36 جنيهًا الليمون 20 جنيهًا الملوخية 10 جنيهات

**الجدول التالي يبيّن متوسط أسعار الفاكهة في أسواق محافظة أسيوط اليوم:

المنتج السعر التفاح البلدي 28 جنيهًا الموز البلدي 17 جنيهًا العنب البناتي 25 جنيهًا الكنتالوب 17 جنيهًا

على صعيد آخر، نعبر عن أملنا في استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والخضار والفاكهة، في محافظة أسيوط على وجه الخصوص، بهدف تحقيق رفاهية السكان وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملونها.