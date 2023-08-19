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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار السلع والخضار والفاكهة في أسيوط اليوم

سوق التحكم المركزي
سوق التحكم المركزي للخضر والفاكهة في أسيوط

تراجعت أسعار السلع الأساسية والخضار والفاكهة بأسواق محافظة أسيوط اليوم، مما جلب البهجة للمستهلكين وخفف من العبء المالي عن كاهل الأسر وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين في محافظة أسيوط. وتأتي هذه التطورات المشجعة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مُعقولة للمواطنين.

**الجدول التالي يبيّن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسيوط اليوم:

المنتجالسعر
الطماطم11 جنيهًا
البصل والعنب16 جنيهًا
الباذنجان الرومي8 جنيهات
البطاطس12 جنيهًا
البصل الأحمر19 جنيهًا
الخيار13 جنيهًا
الفلفل الرومي15 جنيهًا
الثوم36 جنيهًا
الليمون20 جنيهًا
الملوخية10 جنيهات

**الجدول التالي يبيّن متوسط أسعار الفاكهة في أسواق محافظة أسيوط اليوم:

المنتجالسعر
التفاح البلدي28 جنيهًا
الموز البلدي17 جنيهًا
العنب البناتي25 جنيهًا
الكنتالوب17 جنيهًا

على صعيد آخر، نعبر عن أملنا في استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والخضار والفاكهة، في محافظة أسيوط على وجه الخصوص، بهدف تحقيق رفاهية السكان وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملونها.

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