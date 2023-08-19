إزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي شرق أسيوط

تم القيام بحملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات الموجودة في شارع الستين بحي شرق اسيوط، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. وتم القيام بهذه الأعمال بإشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق اسيوط، بالاضافة الى تواجد سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي.

تكفل قسم الأشغالات بإشراف على هذه العملية المهمة والتأكد من تنفيذها بشكل كامل وفعال، وتضمنت الأعمال رفع جميع العوائق والحواجز الموجودة في شارع الستين، وتوفير سهولة حركة المرور وتوسيع الطرق.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين البنية التحتية للحي وتسهيل حركة المرور، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للسكان، كان لهذه التجهيزات الكبيرة أثر إيجابي على سلامة الطرق وتجاوب المرور في المنطقة، وزيادة تنافسية الحي من ناحية الاستثمارات العقارية والتجارية.

بالإضافة إلى ذلك، تعطي عملية رفع الاشغالات الموجودة في شارع الستين بحي شرق اسيوط نموذجًا جيدًا للتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي في تحسين البنية التحتية.

في الختام، تعتبر هذه الإجراءات إنجازًا مهمًا في تحسين البنية التحتية لشارع الستين بحي شرق اسيوط، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للسكان والزوار على حد سواء.

ومن المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وجعلها أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شارع الستين بحي شرق اسيوط