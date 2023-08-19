ارتفاع طفيف في الحرارة اليوم السبت بأسيوط والعظمى 40 درجة

ارتفعت درجة الحرارة بشكل طفيف في محافظة أسيوط اليوم، حيث سادت أجواء مشمسة وصافية بشكل عام. وبلغت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية. وتأتي هذه الزيادة في درجات الحرارة بعد أيام من انخفاضها النسبي.

وعلى صعيد الرياح، هناك رياح شمالية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة. وفي منتصف اليوم، من المتوقع أن تتحول الرياح إلى اتجاه شمالي شمالي غربي بسرعة تبلغ 24 كم في الساعة.

من ناحية الرطوبة، سجلت نسبة الرطوبة 43 %، وهذا يشير إلى جفاف نسبي في الجو. ومن المهم التنبه إلى جودة الهواء غير الصحية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالأشعة فوق البنفسجية، يُتوقع أن يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 4، مما يعتبر حالة معتدلة من حيث التعرض للأشعة الضارة.

تتوقع هبوب هبات رياح بسرعة تبلغ 39 كم في الساعة، وعلى صعيد التكثف، يبلغ درجة التكثف 12 درجة مئوية.

ومن الملاحظ أن الغطاء السحابي شبه غائب بنسبة 0٪، مما يدل على أن السماء صافية وخالية من السحب. وتبلغ الرؤية حوالي 1.6 كم، مما يشير إلى وضوح الأجواء.

أما بالنسبة لأقصى ارتفاع للسحب، فمن المتوقع ألا يزيد ارتفاعها عن 9100 متر.

ويجدر بالذكر أن هذه التفاصيل قابلة للتغيير، حسب التطورات المفاجئة في الأحوال الجوية. يُنصح المواطنين بمتابعة التقارير الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء.