نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة 100٪ بقرى الحواتكة بمنفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الحواتكة تشهد تقدمًا كبيرًا ومتكاملًا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، بما في ذلك قرى مركز منفلوط. وأشار إلى تكليف مسئولي المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور المستمر على هذه المشروعات للتأكد من تقدم العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية وفقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا، وتقديم الدعم وتذليل العقبات واستغلال جميع الإمكانات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقول عامر عبدالعواض هدية رئيس الوحدة المحلية لقرية الحواتكة إن الوحدة المحلية تضم قرية الحواتكة الأم وأربع قرى تابعة لها وهي قرى سكرة والمندرة وبني سند والجوالي، وتبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة وتمتد على مساحة 5 آلاف فدان زراعية، وهي واحدة من أكبر الوحدات المحلية في منفلوط من حيث المساحة والسكان. ولذلك، تمتلك نصيبًا كبيرًا من تنفيذ مشروعات حياة كريمة، حيث بلغت نسبة التنفيذ لبعض المشروعات حوالي 100٪. وتم الانتهاء من إنشاء وحدتي إسعاف الحواتكة وبني سند بنسبة تنفيذ 100٪ وهما جاهزتان للافتتاح. وتم أيضًا تنفيذ 11 مشروعًا لخدمة قرية الحواتكة وتوابعها، بما في ذلك اثنتان في قرية المندرة و9 في الحواتكة وجزيرة الحواتكة بنسبة تنفيذ 100٪. وتم الانتهاء أيضًا من مجمع الخدمات الحكومية بالحواتكة ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة 100٪. ويتم العمل حاليًا في ستة محطات للصرف الصحي، بما في ذلك محطة في قرية الحواتكة بنسبة تنفيذ حوالي 80٪ ومحطة في سكرة بنسبة تنفيذ 75٪ ومحطة في الجوالي بنسبة 60٪ وهناك محطتان في بني سند.