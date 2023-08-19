لقيت سيدة عشرينية تدعي دهب حسن، مصرعها تبلغ من العمر 25 عامًا ،علي يد زوجها من محمود حسن 30 سنة، جزار، في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

عامين من الخلافات و المخدرات ..ينتهي بذبح في الرقبة و3طعنات في البطن لسيدة علي يد زوجها بالقناطر الخيرية

زادت وتيرة الخلافات بينهما بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة حتى يوم الواقعة، وزاد الخلاف بينهما حتى تطورت مشاجرة قام خلالها الزوج بطعنها عدة طعنات نافذة بالبطن وجرح ذبحي بالرقبة، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاه.



تفاصيل مصرع زوجه علي يد زوجها بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول د ح 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار، وحاول التعدي عليها وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.