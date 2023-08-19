انقطاع التيار الكهربائي في قري مركز الفرافرة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعات الاولي لفجر اليوم السبت عن قرى النهضة واللواء صبيح، وخط الكفاح.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها أن عملية قطع التيار الكهربائي ستستمر من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة الثامنة صباحًا لقرى النهضة واللواء صبيح، ومن الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا لخط الكفاح. وأشارت إلى أن هذه العملية تهدف إلى إجراء الصيانة الدورية اللازمة لشبكة الكهرباء في مجمع كهرباء الفرافرة.