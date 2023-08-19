الرطوبة تخرج مفاعل نووي من شبكة التشغيل بفنلندا

أعلنت شركة الطاقة الفنلندية "تيوليزوودن فويما أوي" ( تي في أو) المشغلة للمفاعل "أولكيلوتو2 " النووي، أنه تم إخراج المفاعل مؤقتا من شبكة التشغيل وذلك بسبب عطل في نظام التبريد، وفق روسيا اليوم.

وأعلنت (تي في أو)، أن إنتاج الطاقة في وحدة المفاعل "أولكيلوتو2 "توقفت في الصباح الباكر بسبب زيادة الرطوبة في وحدة التوربينات.

وأوضحت الشركة أنه تم تحديد السبب على أنه تسرب في نظام التبريد للمولد .

وقالت الشركة إن الحادث "ليس له أي تأثير على السلامة النووية".

ومن المقرر استئناف إنتاج الكهرباء في 28 أغسطس بمجرد إصلاح العطل.

وتقع محطة أولكيلوتو للطاقة النووية في الجزيرة التي تحمل الاسم ذاته قبالة الساحل الغربي لفنلندا.

يشار إلى أنه منذ نحو أربعة أشهر ، تم تشغيل المفاعل الثالث ، أولكيلوتو 3 ، هناك بشكل منتظم.

وقالت (تي في أو) إن المفاعل سيكون قادرا على إنتاج الطاقة لمدة 60 عاما على الأقل.

يشار إلى أن فنلندا لديها محطة أخرى للطاقة النووية بها مفاعلان.

فبالإضافة إلى أولكيلوتو ، تمتلك فنلندا أيضا محطة طاقة نووية أخرى بها مفاعلان هي محطة لوفيسا.