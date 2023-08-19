نشرة أخبار التوك شو.. صدمة بشأن أزمة السجائر وحل وحيد لخفض أسعار اللحوم

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أول ظهور متحور EG.5 أو إيريس، في شهر فبراير من العام الجاري ولكن بدأ ينتشر ببعض الدول في شهر يوليو الماضي.

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حسام حسني: متحور EG.5 انتشر في 51 دولة (شاهد)



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع الزراعة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية و أن وزارة الزراعة عقدت اتفاقًا مع شركة حكومية "أي فاينانس" والتي تشف عملة إرسال الأسمدة الزراعية إلى الجمعيات الزراعية.

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مصطفى بكري: لولا مشروعات الزراعة لكان الوضع سيئ (شاهد)



أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن الصوب الزراعية تم إنشاؤها في مناطق صحراوية حتى لا تؤثر على الرقعة الزراعية.

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الدولة لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح (شاهد)





كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.

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الزراعة تكشف الحل لخفض سعر اللحوم (فيديو)



أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر الموجودة في الأسواق مفتعله من قبل بعض التجار، مطالبًا بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود وطنية للمستهلكين.

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شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي في القريب (شاهد)



قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن كل ما قيل عن أن اعتصام رابعة غير مسلح هو محض كذب، وباعترافات شباب الإخواني الذين أكدوا خروج السلاح من الاعتصام قبل يوم من الفض، واعتبر ذلك خيانة.

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الباز: فض اعتصام رابعة عمل وطني وديني نرضي به ربنا



كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة "إياك تموت وانت حي"، وسرقة كلماتها من ديوان شعر نشره من خلال الهيئة العامة للكتاب.

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إعلامي يطالب محمد رمضان بتعويض 10 ملايين جنيه (فيديو)



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وجه الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، رسالة نارية إلى جميع المطربين بشأن عدم غناء أغنية عليا الطلاق أو نشرها لتضمنها صورا للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبره النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوى العالم بأكمله.

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"الموسيقيين" تدرس إلغاء عضوية "كزبرة" بسبب أحمد زويل (فيديو)



قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة من السجائر المحجوبة عن المستهلك.

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محمد الباز: الشعب مشارك في صنع أزمة السجائر وعليه المساعدة في حلها (فيديو)



كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن أول تحرك من قبل الفارس الأبيض من أجل الرد على انتقال أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد لاعبا الفريق إلى صفوف النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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أحمد مرتضى منصور يكشف رد فعل الزمالك على توقيع ثنائي الفريق للمصري

