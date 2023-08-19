رد ناري من أحمد مرتضى بعد انتقادات هتلر

رد أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، على الانتقادات اللاذعة التي وجهها أحمد رمضان هتلر مدرب فريق اليد إلى مجلس إدارة النادي.

ووصف هتلر إدارة النادي بالعشوائية بعد الأجواء السيئة التي تمر بها بعثة يد الزمالك في السعودية، مؤكدًا أنه لن يمر في ظل الإدارة الحالية.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك، " لما مدرب يكلم على الإداره معناه ان حاجه اتكسرت في الزمالك، وممكن تزعلوا من كلامي ولكن عمرها ماحصلت في الاهلي ان لاعب اومدرب يكلم على الإدارة”.

وأضاف رئيس الزمالك " انت سافرت ولبست وقاعد في الفندق على حساب الزمالك، وفي ناس اصرت تاخد فلوسها قبل السفر للسعوديه”.

وواصل أحمد مرتضى " انا كقائم باعمال رئيس اانادي لا أتحدث عن مدرب موجود في النادي ولكن في مشرف علئ اللعبه هيكلم مع المدرب ويجازيه ويمشيه، والكلام له حساب ولكن له وقت. مناسب، وتتكلم في قناة أجنبيه على الزمالك؟، الزمالك كبير ومجلس ادارته كبير ولاعبيه كبار”.

وأتم تصريحاته ” مفيش حد فوق المسائله ومش هكلم اكتر من كده، المشرف على اللعبه احمد دعبس اتكلم وهو اللي هيحاسب المدرب”.

وفاز الزمالك على الهدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أمس الجمعة، ليحقق فوزه الثاني بعدما فاز على عين التوتة الجزائري في الجولة الأولى بينما خسر أمام العربي الكويتي.