حماده عبد الباري يكشف تفاصيل صادمة بشأن بعثة الزمالك لليد

كشف حمادة عبدالباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس البعثة، تفاصيل صادمة بشأن السفر إلى السعودية والمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الزمالك قد هاجم إدارة الزمالك ووصفها بالعشوائية بعد الصعوبات التي واجهتها بعثة الفريق في السعودية، مؤكدًا أن لن يستمر في منصبه حال تواجد الإدارة الحالية.

وقال حمادة عبدالباري في تصريحات لقناة نادي الزمالك “ لا أعرف لماذا خرج هتلر بهذه التصريحات في الوقت الحالي، ولكننا عانينا بشدة والجميع يعلم ذلك ولكن هذا لا يعني أن إدارة النادي لم تقف بجانبنا ”.

وأضاف عبدالباري " فعلا سافرنا من غير فلوس وبعتوا لنا20 الف دولار النهارده وهيبعتوا تاني، ولما وصلنا وجدنا اتوبيس للزمالك في انتظارنا، وفكرته من الاتحاد العربي ولماسألت عرفت انه من الجماهير وعرضت عليهم المقابل ورفضوا وشكرتهم”.

وأشار رئيس بعثة الزمالك ” لمايجي مدرب اجنبي يتحكم في فريق مصري ويمنعه من المشاركه في بطولة، وهو عاوز فلوسه لا مينفعش”.