حكيم يكشف عن أقرب أغانيه إلى قلبه (فيديو)

أكد المطرب الشعبي حكيم، أنه لم يجد نفسه في مجال التمثيل، ولم يحب نفسه كممثل، وبالتالي لن يمثل مرة أخرى، مضيفا في نفس الوقت استفدت من تجربة التمثيل كثيراً.

“حلاوة روح” أقرب أغنية لقلبي

وأضاف حكيم، خلال حواره ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن أغنية “حلاوة روح” هي أقرب أغنية لقلبي ، وكنت أبحث عنها طيلة مشواري الفني.

وتابع المطرب الشعبي الشهير حكيم، أن مدينة العلمين الجديدة فخر لكل مصري بأن في بلدنا مدينة بهذه الروعة والجمال، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة متطورة ومتقدمة ونقطة مضيئة في مصر