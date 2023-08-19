تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين توتنهام و مانشيستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي في السابعة والنصف من مساء السبت فريقا توتنهام هوتسبير ومانشيستر يونايتد وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن .

ويدخل مانشيستر يونايتد المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من الفوز في مباراته الأولى على ولفرهامبتون بهدف مقابل لاشىء بينما يملك توتنهام نقطة واحدة من التعادل مع فريق برينتفورد بهدفين مقابل هدفين .

ويعد فريقا توتنهام ومانشيستر يونايتد من اعرق فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث التقيا في 170 مباراة فاز توتنهام في 39 مباراة بينما فاز مانشيستر يونايتد 90 مباراة وتعادلا في 41 مباراة وسجل مهاجمو توتنهام 209 هدف في مرمى مانشيستر يونايتد بينما تمكن مهاجمي الشياطين الحمر من زيارة شباك توتنهام في 284 مناسبة .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام فقد بلغ مجموعها 83 مباراة فاز توتنهام في 26 مباراة بينما فاز مانشيستر يونايتد في 28 مباراة و حسم التعادل 29 مباراة بين الفريقين وسجل توتنهام 126 هدف بينما سجل مانشيستر يونايتد 115 هدف .

وفيما يلي سجل المواجهات العشرة الأخيرة بين توتنهام ومانشيستر يونايتد في جميع المسابقات :

13 يناير 2019 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 0 / 1

25 يوليو 2019 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 2

4 ديسمبر 2019 مانشيستر يونايتد - توتنهام : 2 / 1

19 يونيو 2020 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 1

4 أكتوبر 2020 مانشيستر يونايتد - توتنهام : 1 / 6

11 أبريل 2021 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 3

30 أكتوبر 2021 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 0 / 3

12 مارس 2022 مانشيستر يونايتد - توتنهام : 3 / 2

19 أكتوبر 2022 مانشيستر يونايتد - توتنهام : 2 / 0

27 ابريل 2023 توتنهام - مانشيستر يونايتد : 2 / 2