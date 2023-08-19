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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين توتنهام و مانشيستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام مع مانشيستر
توتنهام مع مانشيستر يونايتد

في قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي في السابعة والنصف من مساء السبت فريقا توتنهام هوتسبير ومانشيستر يونايتد وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن .

ويدخل مانشيستر يونايتد المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من الفوز في مباراته الأولى على ولفرهامبتون بهدف مقابل لاشىء بينما يملك توتنهام نقطة واحدة من التعادل مع فريق برينتفورد بهدفين مقابل هدفين .

ويعد فريقا توتنهام ومانشيستر يونايتد من اعرق فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث التقيا في 170 مباراة فاز توتنهام في 39 مباراة بينما فاز مانشيستر يونايتد 90 مباراة وتعادلا في 41 مباراة وسجل مهاجمو توتنهام 209 هدف في مرمى مانشيستر يونايتد بينما تمكن مهاجمي الشياطين الحمر من زيارة شباك توتنهام في 284 مناسبة .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام فقد بلغ مجموعها 83 مباراة فاز توتنهام في 26 مباراة بينما فاز مانشيستر يونايتد في 28 مباراة و حسم التعادل 29 مباراة بين الفريقين وسجل توتنهام 126 هدف بينما سجل مانشيستر يونايتد 115 هدف .

وفيما يلي سجل المواجهات العشرة الأخيرة بين توتنهام ومانشيستر يونايتد في جميع المسابقات : 

13 يناير 2019        توتنهام - مانشيستر يونايتد : 0 / 1 

25 يوليو 2019       توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 2 

4 ديسمبر 2019      مانشيستر يونايتد - توتنهام : 2 / 1 

19 يونيو 2020       توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 1 

4 أكتوبر 2020        مانشيستر يونايتد - توتنهام : 1 / 6 

11 أبريل 2021        توتنهام - مانشيستر يونايتد : 1 / 3 

30 أكتوبر 2021      توتنهام - مانشيستر يونايتد : 0 / 3 

12 مارس 2022       مانشيستر يونايتد - توتنهام : 3 / 2 

19 أكتوبر 2022       مانشيستر يونايتد - توتنهام : 2 / 0 

27 ابريل 2023        توتنهام - مانشيستر يونايتد : 2 / 2 

 

 