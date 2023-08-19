محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

يستعد ليفربول لمواجهة بورنموث في الجولة الثانية بمنافسات الدوري الانجليزي، مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد.

واستقر يورجن كلوب مدرب ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بورنموث حيث سيدفع محمد صلاح في الخط الهجومي.

وكان ليفربول قد اكتفى بنقطة التعادل مع تشيلسي في الجولة الأولى بمنافسات الدوري الانجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، نونيز.