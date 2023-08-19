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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

رضوى الشربيني تعتمد موضة بدل الساتان المرزكش

بوابة الوفد الإلكترونية

 

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس أناقتها.

وبدت رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة مواكبة لاحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بدلة ساتان مزركش بالألوان الزاهية لتواكب موضة صيف وخريف 2023، مما عكست اناقتها على طريقتها الخاصة، فيما انتعلت صندل بكعب عال باللون البرتقالي الصارخ.
واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

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