رضوى الشربيني تعتمد موضة بدل الساتان المرزكش

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس أناقتها.

وبدت رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة مواكبة لاحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بدلة ساتان مزركش بالألوان الزاهية لتواكب موضة صيف وخريف 2023، مما عكست اناقتها على طريقتها الخاصة، فيما انتعلت صندل بكعب عال باللون البرتقالي الصارخ.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.