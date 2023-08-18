محمد الباز: الشعب مشارك في صنع أزمة السجائر وعليه المساعدة في حلها (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة من السجائر المحجوبة عن المستهلك.

حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي



وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي، من خلال استغلال سلعة متوفرة، لكن التجار يحجبونها، للتحكم في سعرها، مما ترتب عليه آثار اجتماعية سيئة.



وأوضح محمد الباز، أن الشركة الشرقية للدخان تقوم بزيادة الإنتاج، والجهات الرقابية تضبط الكميات المحجوبة لدى التجار المحتكرين، وباقي جزء على المستهلك، فالشعب مشارك طول الوقت في صنع الأزمة، ولابد أن يشارك في حلها، وضبط الاستهلاك يساهم بشكل كبير في حل المشكلة، لا يجعل التجار يتحكمون في المستهلك.