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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد الباز: الشعب مشارك في صنع أزمة السجائر وعليه المساعدة في حلها (فيديو)

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة من السجائر المحجوبة عن المستهلك.

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شعبة الدخان تطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات الوقود الوطنية (فيديو)

 

حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي


وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي، من خلال استغلال سلعة متوفرة، لكن التجار يحجبونها، للتحكم في سعرها، مما ترتب عليه آثار اجتماعية سيئة.


وأوضح محمد الباز، أن الشركة الشرقية للدخان تقوم بزيادة الإنتاج، والجهات الرقابية تضبط الكميات المحجوبة لدى التجار المحتكرين، وباقي جزء على المستهلك، فالشعب مشارك طول الوقت في صنع الأزمة، ولابد أن يشارك في حلها، وضبط الاستهلاك يساهم بشكل كبير في حل المشكلة، لا يجعل التجار يتحكمون في المستهلك.

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