والكوت الاكثر بحثا على جوجل بعد تصريحاته حول اعتزاله لكرة القدم

والكوت.. لاعب آرسنال السابق، بات من اكثر لاعبي كرة القدم بحثا اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس عقب إعلان اعتزاله للملاعب وانهاء مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والأهداف العالمية.

وزادت معدلات البحث عن الإنجليزي ثيو والكوت، مهاجم منتخب إنجلترا وارسنال البالغ من العمر 34 عاما، حيث تداول وتفاعل عشاق الكرة الأوروبية تصريحاته حول اعتزاله لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" "تويتر سابقا".

وصرح والكوت: "أول لحظة ارتديت فيها الحذاء الرياضي كنت في العاشرة، كانت رحلة خاصة بالنسبة لي من اللعب في الحديقة مع الأصدقاء لانتقل لأكبر الملاعب أمام جماهير ضخمة في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "الدعم الذي تلقيته خلال هذه الفترة كان لا يصدق، وبكل الوسائل الممكنة أنا ممتن حقًا، تشاركت أرض الملعب مع العديد من اللاعبين المذهلين وقمنا بخلق العديد من الذكريات التي لا تُنسى".

ووجه الشكر لكل المدربين الذي تعامل معهم قائلا:"أود أن أقول شكرًا لجميع المدربين الذين عملت معهم، خصوصًا هاري ريدناب لمنحي الفرصة في البداية وآرسين فينجر لإظهار الإيمان والدعم عندما انتقلت إلى آرسنال وأنا في سن الـ16 عامًا فقط".

واستعاد بعض ذكرياته في الملاعب قائلا: "على مدى 18 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك العديد من اللحظات التي سأحتفظ بها في الذاكرة، مثل أيامي الأولى في ساوثهامبتون، وانتقالي إلى آرسنال حيث سجلت أكثر من 100 هدف وفزت بكأس الاتحاد الإنجليزي وسجلت في النهائي وهو حلم كل طفل، وحصلت على فرصة تمثيل إنجلترا 47 مرة والمشاركة في كأس العالم عام 2006 وأنا في سن 17 عامًا فقط، ولا زلت أحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب إنجليزي يشارك في مباراة دولية وأصغر لاعب يسجل ثلاثية، في سن 19 هو أمر لن أنساه أبدًا".

وختم: "تلقيت بعض العروض لمواصلة اللعب، ولكني قررت أن أعلق حذائي، شكرًا لكل من كان معي على مر السنين".