سمالوط بالمنيا تكرم أوائل تلاميذ الإبتدائية وطلاب الإعدادية

قامت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم ، وبإطار مبادرة ( صيف شبابنا ) ، حيث قام مركز شباب (الفرنساوى) بتكريم الأوائل من طلبة وطالبات الإبتدائي والإعدادي .

وذلك بمشاركة 20 عضوا من الطلائع والزهرات، كما نفذ مركز شباب ( الحتاحتة ) دورة لكرة القدم بمشاركة 42 من طلائع المركز، وبنفس إطار الانشطة الكروية قام مركز شباب ( اطسا المحطة ) بتنفيذ اليوم الرابع من دورة كرة قدم ، والتي يشارك فيها 69 لاعبا من الطلائع، كذلك نفذ مركز شباب ( الجزائر) ، يوم رياضي متعدد الأنشطة بمشاركة طلبة التربية الرياضية المتدربين بالمركز

ومن الأنشطة الكشفية ، قام مركز شباب ( بنى غنى) ، بتنفيذ معسكر كشافة بمشاركة 20 عضوا من الطلائع، وعلى صعيد اخر، وبإطار حرص مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بالتجديد والإحلال الإداري بمراكز الشباب وإعطاء الفرص للمتميزين للتقدم ، وحمل المسئوليات الإدارية والتنفيذية ، ووفق الخطة الموضوعة لذلك من إدارة شباب سمالوط

كما قام مراكز شباب ( الحتاحتة – دير سمالوط )، بفتح وإغلاق أبواب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد وجارى مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد أعلنت عن انطلاق فاعليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، في كافة الجوانب البدنية ، والصحية ، والتربوية ، والإجتماعية.