ريهام حجاج تغازل زوجها بالأزرق الزاهي

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وظهرت ريهام حجاج بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جمبسوت مجسم، صمم من قماش ناعم مزركش بالرسومات والأزرق والبرتقالي الزاهي.

وعلقت على الصورة، قائلة:" حبيب القلب".

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجا جذابا متناغمه مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ريهام حجاج

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها كان فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل «أزمة سكر».