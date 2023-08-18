بايرن ميونخ يفتتح البوندسليجا برباعية نظيفة في شباك فيردر بريمين

افتتح نادي بايرن ميونخ الموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني برباعية نظيفة في شباك فيردر بريمين، مساء اليوم الجمعة، خارج ملعبه.

أهداف بايرن ميونخ جاءت بتوقيع كل من ليروي ساني (4)(90) وهاري كين(74) وماتياس تيل(90) من عمر المباراة.

وسجل هاري كين أول أهدافه مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي.

هاري كين كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الحالي قادما من توتنهام وشارك مع الفريق البافاري في السوبر الألماني لكنه خسر أمام لايبزيج.

تحمل مباراة بايرن ميونخ وبريمن دائماً اثارة بالغة كأحد المباريات الكلاسيكية للكرة الألمانية، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وسط حالة من عدم الإستقرار بسبب تراجع النتائج تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

وتلقى الفريق البافاري هزيمة ثقيلة في مباراة كأس السوبر الأبلماني أمام ريدبول لايبزيج بثلاثية نظيفة ما وضع توخيل تحت ضغط كبير في مباراة اليوم.