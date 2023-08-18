إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمنية الحيط في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا وقوات الأمن المعاونة.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية منية الحيط، عبارة أعمدة خرسانية وسقف دور علوي وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 575 مترا، وتم تسليم المواقع خالية لمسئولي الوحدة المحلية بقرية منية الحيط برئاسة المحاسب أيمن محمد فهمي رئيس القرية، للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وتمكنت الحملات بالتعاون مع الوحدات المحلية بقرية منية الحيط، من تنفيذ إزالة عدد حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة 359 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

رفع 32 حالة إشغال متنوعة بقرية منية الحيط



وفي سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بالتعاون مع قسم الإشغالات حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع قرية منية الحيط، تم خلالها رفع 32 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين بحرم الطريق العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.

