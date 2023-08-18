حسام موافي يحذر من ارتفاع ضغط الدم.. يسبب أمراض القلب والكلى (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن 30% من سكان العالم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم، وله مجموعة من المضاعفات الخطيرة وتختلف من شخص لآخر.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن من ضمن أعراض ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب النفسي، موضحًا أن الضغط يؤثر على جميع شرايين الجسم.

ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل المسببة للإصابة بمرض الشرايين التاج

وتابع حسام موافي: ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل المسببة للإصابة بمرض الشرايين التاجية، بجانب تأثيره على القلب والكلى.

وأوضح حسام موافي، أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تؤثر على بالسلب على وظائف الكلى، مشددا على المرضى بأهمية المتابعة العلاجية مع الطبيب المختص لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

واختتم موافي حديثه قائلًا: «علاج ارتفاع ضغط الدم ليس روشتة فقط، بل عبارة عن روشتة وتجنب تناول الملح، وتجنب الانفعال».