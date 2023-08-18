Sega تكمل شراء Rovio مقابل 776 مليون دولار

أكملت Sega Sammy عملية شرائها لمطور Angry Birds Rovio ، حيث خفضت رسميًا مبلغ 776 مليون دولار للاستحواذ على الشركة. تم طرح الصفقة لأول مرة في أبريل ، لكن كان على الشركتين أن تقفز من خلال بعض الأطواق التنظيمية والإنهاءات. يأمل Sega أن يمنحهم الشراء موطئ قدم أقوى في مجال الهاتف المحمول ، على الرغم من مرور الأيام الذهبية لعشاق Angry Birds منذ ما يقرب من 15 عامًا.

ومع ذلك ، فإن Rovio ليس مجرد عنوان IP واحد. بالإضافة إلى Angry Birds والعديد من ألعابها الفرعية ، تشتهر الشركة بلعبة الألغاز الثلاثية Sugar Blast والعنوان السردي للعبة Small Town Murders. حسنًا ، هذه ليست عناوين IP رفيعة المستوى بالضبط ، ولكن Sega تحصل على شيء يتجاوز عناوين الامتياز المعروفة مع عملية الشراء هذه. يحصل على بنية تحتية جاهزة لتطوير ونشر وإعلان ألعاب الهاتف المحمول. هذا يعني أنه يمكن أن يبدأ العمل عند إنشاء عناوين للجوال بناءً على عناوين IP الخاصة به ، مثل Sonic و Samba de Amigo و Persona و Football Manager وغيرها. هناك أيضًا المئات من الألعاب القديمة في انتظار منافذ الجوال.



في أبريل الماضي ، قال الرئيس التنفيذي هاروكي ساتومي: "يتمتع سوق ألعاب الهاتف المحمول بإمكانيات عالية بشكل خاص ، وكان هدف Sega طويل الأجل هو تسريع توسعها في هذا المجال."

بالإضافة إلى امتيازات Sega الموجودة مسبقًا ، من المرجح أن تستمر الشركة في المزيد من ألعاب Angry Birds للجوال. على الرغم من فقدان بعض بريق أواخر القرن الحادي والعشرين ، لا تزال Angry Birds سلعة ساخنة إلى حد ما ، مع الأفلام والبرامج التلفزيونية ذات الصلة وحتى مطعم غريب في مدينة نيويورك. ربما يؤدي إقران تلك الطيور المزعجة بقنفذ أزرق معين إلى إعادة الضربة المتنقلة لمرة واحدة إلى الوعي الجماعي. الآن ، من الذي سيقذف المفاصل في مجموعة من الخنازير؟