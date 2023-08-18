هاري كين يسجل هدفه الأول بايرن ميونخ

نجح هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في تسجيل أول أهدافه مع العملاق البافاري، وذلك في انطلاق مسابقة الدوري الألماني.

هاري كين كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الحالي قادما من توتنهام وشارك مع الفريق البافاري في السوبر الألماني لكنه خسر أمام لايبزيج.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 74 من عمر المباراة وذلك في شباك فيردر بريمين.

تحمل مباراة بايرن ميونخ وبريمن دائماً اثارة بالغة كأحد المباريات الكلاسيكية للكرة الألمانية، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وسط حالة من عدم الإستقرار بسبب تراجع النتائج تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

وتلقى الفريق البافاري هزيمة ثقيلة في مباراة كأس السوبر الأبلماني أمام ريدبول لايبزيج بثلاثية نظيفة ما وضع توخيل تحت ضغط كبير في مباراة اليوم.

وتترقب الجماهير الألمانية ظهور النجم الانجليزي هاري كين في تشكيلة بايرن الأساسية للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

تنطلق مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ في أولى جولات الدوري الألماني في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.