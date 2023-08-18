ماراثون  رياضي ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بمركز شباب ديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ، قيام مركز شباب تانوف بديرمواس، بتنفيذ ماراثون رياضي، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا".

والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتنفيد أنشطة متنوعة سواء رياضية، تثقيفية، فنية، و بما يتناسب مع كافة الأعمار و في كافة المجالات، شارك في الماراثون الرياضي 30 متسابقا من طلائع المركز ، حيث تم التجمع بمقر المركز، وتحديد نقطة بداية انطلاق الماراثون، ونقطة النهاية، وتحديد الوقت الزمني لكل لاعب، حتي يتسني تحديد الفائزين .

وقد تم توزيع الجوائز علي المشاركين في التنفيذ، و ذلك بحضور جلال عبد الرشيد عضو مجلس الإدارة ، مدير المركز، مشرف النشاط الرياضي بمركز شباب تانوف ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد أعلنت عن انطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب ، وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، في كافة الجوانب البدنية والصحية التربوية والإجتماعية.