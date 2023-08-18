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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ماراثون  رياضي ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بمركز شباب ديرمواس

جانب من فعاليات الماراثون
جانب من فعاليات الماراثون الرياضي

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة  18 أغسطس 2023 ، قيام  مركز شباب تانوف بديرمواس،  بتنفيذ ماراثون رياضي، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا".

والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتنفيد أنشطة متنوعة سواء رياضية، تثقيفية، فنية، و بما يتناسب مع  كافة الأعمار و في كافة المجالات، شارك في الماراثون الرياضي  30  متسابقا من طلائع المركز ، حيث تم التجمع بمقر المركز، وتحديد نقطة بداية انطلاق الماراثون، ونقطة النهاية، وتحديد الوقت الزمني لكل لاعب، حتي يتسني تحديد الفائزين .

وقد تم توزيع الجوائز  علي المشاركين في التنفيذ، و ذلك بحضور جلال عبد الرشيد  عضو مجلس الإدارة ، مدير المركز، مشرف النشاط الرياضي بمركز شباب تانوف  ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا،  قد أعلنت عن انطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب ، وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، في كافة الجوانب البدنية والصحية التربوية والإجتماعية.