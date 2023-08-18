عضوة في الكونجرس الأمريكي تتهم "بايدن" بدفع واشنطن لحرب عالمية

اعتبرت عضو مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، أن إرسال طائرات "إف-16" الأمريكية إلى كييف، يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وكتبت تيلور جرين على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، مما يدفعنا أكثر للاقتراب من الحرب العالمية الثالثة"، مُشيرة إلى أن "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

طائرات مُقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16"

كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مُقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لفائدة أوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، فإن حقيقة أن كييف لديها طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبر من قبل روسيا تهديدا من الغرب في المجال النووي.

من ناحية أخرى، افتتح الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد ركزت على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وقال بايدن خلال الافتتاح مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند: "بلداننا أقوى وسيكون العالم أكثر أمنا ونحن نقف معا".

وأضاف الرئيس الأمريكي مُخاطبا يون سوك يول وفوميو كيشيدا فيما وصفه بـ"القمة المستقلة الأولى للدول الثلاث"، "أود أن أشكركما كليكما على شجاعتكما السياسية التي أتت بكما إلى هنا".