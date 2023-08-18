الاتفاق يزاحم الأهلي على الصدارة بعد الفوز على الحزم

فاز نادي الاتفاق السعودي بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على الحزم بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية الاتفاق جاءت بتوقيع كل من روبين كايسون وزوران توسيتش في الدقيقتين 17، 52 من عمر المباراة.

وكان موسى ديمبيلي سجل هدفا في الدقيقة الخامسة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل الاتفاق انتصاره الثاني في الدوري السعودي بعدما فاز على النصر بهدفين لهدف في الجولة الافتتاحية.

بهذه النتيجة يتساوى الاتفاق مع الأهلي برصيد 6 نقاط لكل منهما في صدارة جدول الترتيب.