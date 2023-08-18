السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض علي المتهم بقتل مسن في الزاوية الحمراء

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، المتهم بقتل مسن بآلة حادة على رأسه فى مشاجرة بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء، وتوالت النيابة التحقيق .

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القبض علي المتهم بقتل مسن في الزاوية الحمراء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “محمد أحمد” 74 سنة، مقتول بضربة على الرأس بواسطة آلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه على رأسه باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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