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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الدخان تطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات الوقود الوطنية (فيديو)

السجائر
السجائر

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود وطنية للمستهلكين.

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الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

 أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية لـ السجائر، بسبب نقص الخامات.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات،  أنه يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبئ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة.