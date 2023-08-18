أبو العيش: الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشهد إنطلاقة جديدة في عهده.. وهذه مطالبنا

أكد محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، أن احتفالية الإتحاد بالامس تمثل انطلاقه ووجه جديدة للاتحاد، واعتراف من كافة الاجهزة بهذا الكيان الهام.



وأضاف " أبو العيش" في تصريحات خاصة للوفد، أن الاتحاد خلال الفترة الماضية شهد توسع و انطلاقه قوية، فضلا عن معرفة الجميع به، وحماسهم الشديد له، مضيفا: " كنا نتمنى حضور وزيرة الهجرة لإحتفال الإتحاد ولكن هى في مهمة خارج البلاد وارسلت مندوب لها تقديرا منها باهمية الاتحاد للمصريين بالخارج".

وأكد " أبو العيش"، أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، نفذ الفترة الماضية خدمات كثيرة للمغتربين، حيث تم توقيع العديد من البروتوكولات مع جهات مسؤولة لخدمة كل الجاليات المصرية في كل انحاء العالم، منها: " الاستثماري والطبي والتعليم، وغيرها من الخدمات ".

وتحدث عضو الإتحاد بالسعودية، عن أفرع الإتحاد الموجودة في كافة دول العالم، وأهميتها وما تقدمه لأبناء مصر بالخارج، لافتا أن افتتاح فرع امريكا الجديد كان انطلاقه قوية للاتحاد وتواجده في أكبر دول العالم.

وأشاد بفرع الإتحاد بالمملكة العربية السعودية، قائلا: " فرع السعودية يعمل منذ نشأته باسلوب منظم ونهج قوي ونشكر الاستاذ سعيد يحيى، رئيس الاتحاد العام بالسعودية على جهوده ونشاطه وخدماته المميزة للمصريين هناك، ايضا الاستاذ عبد الوهاب توفيق فهو رجل وطني من اكبر الداعمين في المواقف الانسانية وللمصريين هناك، وأيضا محمد الرذاذ ".

واستكمل: "أما في الرياض فهناك الدكتور حسن الجراحي، الامين العام للاتحاد في السعودية، والاستاذ عادل حنفي نائب الاتحاد، والاستاذ خالد عثمان وجميعهم يقومون بمساعدة ودعم المصريين بالرياض ع اكمل وجه".

كما أشار إلى جهود الاستاذ احمد ذكي بالمدينة المنورة مع المصريين، قائلا: " طبعا السعودية بها مناطق كثيرة ومتباعدة لذلك وجب علينا وجود اشخاص في كل منطقة لمتابعة اوضاع الجالية وبالتالي لتقديم الخدمات على اكمل وجه، أيضا في القصيم احمد حسن، وعماد ابو طالب، فهم يقومون بجهود كبيرة هناك، ومحمد حسين في الدمام".

وتابع: " نتمنى ان الاتحاد يكبر اكتر من كدة ويلقى دايما المساعدة ونتمنى من الحكومة ان تسمعنا وتلبي مطالبنا، احنا بنطالب وبشدة في المجلس القادم أن يكون هناك ١٥ عضو من الخارج بالمجلس، وعلى الاقل من السعودية ان يتواجد اثنان، فضروري لنا اختيار النواب الذين سيمثلوننا بالخارج ويتعايشون معنا وليس كما يتم اختيارهم في كل مرة".

وقال: " عددنا كبير في الخارج ونستحق ان يكون لدينا 25 عضوا على الاقل بالمجلس منتشرين في عدد كبير من الدول، هذا اقل شيء لنا، ونتمنى ان يكون هناك اعضاء من الاتحاد نظرا لاهميته ولأنه لديه افرع كثيرة وعلى صلة وثيقة بالمصريين هناك وبالتالي سنقدم خدمات لهم بشكل افضل" .



وطالب " أبو العيش"، اعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة اخرى، ويكون هناك تسهيلات اكتر ونعطي فرصة للمصريين بالخارج الاستفادة من هذه الخدمة على اكمل وجه.



وطالب من المسؤولين في مصر الإهتمام بالمصريين في الخارج وبتوفير امتيازات لهم مثل ذويهم بالداخل، قائلا: " المصريين بالخارج يوفرون للدولة دعم اقتصادي كبير من خلال التحويلات وتوفير العملة الصعبة، لذلك وجب توفير امتيازات لهم عن طريق تامين طبي، أومعاش، خدمات تحسسهم بأهميتهم وقدرهم بوطنهم.

واقترح في نهاية حديثه، عمل رسوم على الوافدين بمصر، قائلا: " ازاي يكون عندنا اكتر من ١٥ مليون وافد قادمين من كافة الدول، ولا يوجد رسوم على اقاماتهم ولا حصر لاعدادهم، خاصة وانهم يتمتعون بالدعم في الدولة، وده امر طبيعي بتطبقه كل الدول، حتى السعودية بتطبق ده فعلى كل عليه بيتم فرض ٥٠ الف ريال ، فلماذا لا يتم التعامل معهم بنفس الطريقة وبالتالي استفادة الجميع بها فيهم الوطن".

وقد احتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالأمس بالذكرى ال 40 على تأسيسه، وسط حضور كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين.

