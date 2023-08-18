وكيل محمد شريف يكشف حقيقة تخطيط اللاعب للانضمام إلى الزمالك (فيديو)

كشف سيد مصطفى كامل، وكيل اللاعب محمد شريف، عن تفاصيل تعاقد نجم النادي الأهلي السابق مع نادي الخليج السعودي، في ضوء اهتمام قطاع كبير من جماهير القطبين حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك فيما بعد من عدمه، خاصة بعد صدور عدة تقارير حول أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب في الأشهر الماضية.

وقال "كامل"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، إن محمد شريف وقع لصفوف نادي الخليج السعودي لمدة عامين، مع سنة إضافية حال الموافقة عليها، موضحا أن المفاوضات بين كل من النادي الأهلي ونادي الخليج السعودي منذ أسبوعين، ولم تكن المفاوضات سهلة على الإطلاق، لافتًا إلى أن محمد شريف اختار نادي الخليج السعودي لأنه كان الأكثر قيمة مالية فضلا عن أنه واحد من الأندية التي لها قيمتها التاريخية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف وكيل محمد شريف، أن اللاعب كان لديه عروضا من أندية تركية خلال الفترة الماضية، مثل نادي فاتح كاراجومروك، ونادي كونيا سبور، موضحا أن هناك بندا في عقد محمد شريف يمنح للأهلي أحقية التعاقد مع اللاعب في حالة بيع اللاعب في المستقبل.

محمد شريف لم يتلق أي عروض من أي نادي داخل مصر

وأشار، إلى أن محمد شريف لم يتلق أي عروض من أي نادي داخل مصر ، سواء نادي الزمالك أو أي نادي آخر، مشددا على أنه لم يتحدث أي مسؤول في أي نادي مصري معه من أجل الحصول على خدمات محمد شريف في الفترة الماضية، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الأندية المصرية.

وشهدت الفترة الماضية عدة تقارير تشير إلى أن نادي الزمالك قد يستغل انتقال اللاعب لصفوف نادي الخليج السعودي من أجل الحصول على خدماته، كواحد من الطرق التي يرد بها مسؤولي القلعة البيضاء على صفقة ضم إمام عاشور من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي إلى صفوف نادي الأهلي المصري.

وكانت صفقة انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، قد أحدثت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين جماهير القطبين، إذ اعتبرها جمهور النادي الأهلي ضربة قوية للفارس الأبيض بخطف واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه قبل أن ينتقل للدوري الدنماركي.