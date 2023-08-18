الاتفاق يعلن سبب غياب هندرسون عن لقاء الحزم

أعلن نادي الاتفاق السعودي، سبب غياب نجم الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون عن مباراة الحزم المقررة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل نادي الاتفاق ضيفا على الحزم، اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الاتفاق عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن هندرسون يغيب عن لقاء الحزم بسبب معاناته من وعكة صحية.

ومن المنتظر عودة النجم الانجليزي هندرسون إلى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري بعد تعافيه من الإصابة.

وانضم هندرسون إلى الاتفاق في الميركاتو الصيفي قادمًا من صفوف ليفربول وشارك اللاعب في فوز الفريق على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من منافسات الموسم الجاري.