قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عاطل بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالقاهرة الجديدة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

حجز بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالتجمع الأول 24 ساعة

وفي وقت مسبق ، تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكى عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بمحافظة المنوفية

كما لقي طفل من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

فيما استقبلت مستشفى الشهداء استقبل جثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى انس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا بمدينة السلام

وفي سياق متصل ، تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا فى ظروف غامضة بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل بها حروق متفرقة بجسده قسم شرطة أول السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "طه.ع." 12 سنة، به حروق متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.