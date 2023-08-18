شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي في القريب (شاهد)

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر الموجودة في الأسواق مفتعله من قبل بعض التجار، مطالبًا بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود وطنية للمستهلكين.

وتابع "إمبابي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن أزمة السجائر لن تنته في القريب العاجل إلا بفرض الرقابة على السوق ومحاسبة المحتكرين وتطبيق بعض الإجراءات.

وأشار إلى أنه يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبئ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلًا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة.

واستطرد إمبابي أن المضبوطات التي تم ضبطها خلال عمليات المداهمة للتجار المحتكرين، تتعدى 3 أضعاف إنتاج الشرقية للدخان.

وأكمل أن هناك 3 خطوات للقضاء على أزمة السجائر في البلد، وتتمثل في إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، وفتح الشرائح للسجائر، وطرح المضبوطات من السجائر في محطات بنزين وطنية، حيث إنها تتميز بالنزاهة، وقلب الهرم التوزيعي بتوزيع السجائر للأكشاك والسوبر ماركت الصغيرة.

وواصل إمبابي أن الأزمة لن تنتهى إلا بتنفيذ تلك الخطوات، وأنه فور تنفيذ تلك الإجراءات تنتهى أزمة السجائر خلال 48 ساعة من تطبيقها.

الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة





وفي سياق آخر، قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، خلال تصريحات تلفزيونية إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.

وتابع أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.

وأردف: "ضخينا كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وبلغنا للجهات الرقابية الكميات التي تنزل السوق بأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، وباقي أن يضبط المستهلك استهلاكه، وألا يشتري أكثر من استهلاكه اليومي".

ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، منوهًا أن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.

وأشار أمان، إلى أن لا هو ولا أعضاء مجلس الإدارة يشربون السجائر بنسبة 100% أثناء الاجتماع، وبنسبة 90% خارج الاجتماع.