Tinder يفقد أداة الفحص الأمني

يتم الآن إيقاف تشغيل أداة التحقق من الخلفية التي تستخدمها Match Group لتقديم ميزة أمان لمستخدمي Tinder.

ستغلق شركة Garbo غير الهادفة للربح والمؤسسة النسائية، والتي اشتركت معها مجموعة تطبيقات المواعدة منذ عام 2019، أداتها الاستهلاكية في نهاية شهر أغسطس.

قالت كاثرين كوسميدس، مؤسسة Garbo ومديرها التنفيذي، لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت تقريرًا عن الشراكة المقطوعة: "ترى معظم شركات التكنولوجيا أن الثقة والأمان مجرد علاقات عامة جيدة". "أفضل أن يحول Garbo تركيزنا إلى جهودنا الأخرى بدلاً من السماح بتعرض رؤية Garbo للخطر وإحالتها إلى جزء من أهداف التسويق الخاصة بالشركات الكبرى."

قدم متحدث باسم Match Group بيانًا إلى Engadget. "قامت ماتش جروب باستثمارات كبيرة لتعزيز السلامة عبر منصاتنا على مدى السنوات القليلة الماضية وسنواصل القيام بذلك. من ميزات مثل "هل أنت متأكد؟" و "هل يزعجك هذا؟" إلى عمليات التحقق من الخلفية، أنشأنا أدوات وقمنا باستثمارات لا تقدمها أي تطبيقات مواعدة أخرى. نحن ملتزمون بالاستثمار المستمر وبناء ميزات رائدة في الصناعة تمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات والتحكم في الأشخاص الذين يختارون الاتصال بهم على أنظمتنا الأساسية".



تقترح الشركة أنها بصدد البحث عن شريك بديل للتحقق من تاريخ العنف. وكتب المتحدث باسم الشركة: "بينما نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فإننا نجري محادثات متقدمة مع موفري خدمات بديلة وسنعلن عن شراكة جديدة قريبًا".

تشمل تطبيقات المواعدة التي تملكها وتديرها Match Group Hinge و Tinder و Match و OkCupid و Plenty of Fish (من بين آخرين).

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أخبر Kosmides WSJ أن قرار Garbo بتعليق الأداة نتج عن خلافات مع Match Group وصعوبات في جعل المنصات تدفع مقابل خدماتها. وصفت الخلافات الداخلية داخل العلامات التجارية لـ Match Group حول كيفية جعل الأداة تعمل.

وبحسب ما ورد دفع قادة Tinder إلى نظام من شأنه أن يشجع المستخدمين على إجراء عمليات التحقق من الخلفية لأنفسهم لتلقي شارة على ملفهم الشخصي، والتي وُصفت بأنها "طريقة لإشراك أولئك الذين هم أقل عرضة لإجراء [عمليات التحقق من الخلفية] بأنفسهم (ومعظمهم من الرجال) وتسليط الضوء على غالبية الأشخاص الجيدين "، قرأ مستند داخلي عرضته وول ستريت جورنال. رفض غاربو الفكرة ، وأخبر كوزميدس الصحيفة ، "لا يمكنك وضع شخص في القائمة البيضاء أو منحه التحقق من الهوية".

ارتفع الاهتمام العام والتنظيمي بسلامة تطبيقات المواعدة في عام 2019 عندما نشرت ProPublica قصة منتشرة على نطاق واسع حول مرتكبي الجرائم الجنسية باستخدام تطبيقات المواعدة. نُقل عن متحدث باسم مجموعة ماتش في القصة قوله لتحقيقات كولومبيا للصحافة ، "هناك بالتأكيد مرتكبو جرائم جنسية مسجلين على منتجاتنا المجانية." أدت الضجة إلى زيادة التدقيق من الكابيتول هيل. أرسل نواب الولايات المتحدة يان شاكوسكي (ديمقراطي إلينوي) وآن كوستر (ولاية نيو هامبشاير) خطابًا في عام 2020 إلى مجموعة ماتش للاستعلام عن حماية المستخدمين من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين. أرسل الزوجان خطاب متابعة في شهر يوليو ، مشيرين إلى أن شركة المواعدة لم تعد تكشف عن حجم فريق الثقة والأمان.

زاد الاهتمام العام والسياسي المكثف من الضغط على Match Group للقيام بشيء ما ، وبحسب ما ورد اعتبرت قيادتها Garbo - وهو منتج جديد لم يتم اختباره لا يزال قيد التطوير في ذلك الوقت - كحل جديد. أعلنت مجموعة المواعدة عن شراكتها البالغة 1.5 مليون دولار مع المجموعة في عام 2021 وأطلقت أداة للمستهلك في العام التالي - مع دفع الشركة لتقديم عمليتي بحث مجانيتين في الخلفية لمستخدمي Tinder. انتقد البعض هذه الخطوة لأنها توفر إحساسًا زائفًا بالأمان ، على الرغم من أن Match Group حذرت من اعتبارها إصلاحًا شاملًا.

هذا الصيف ، مع فشل Match Group و Garbo في الاتفاق على شروط التمويل ، اجتمع مجلس إدارة الأخير وصوت على إنهاء الأداة. تقول Garbo ، التي دخلت أيضًا في شراكة مع شركات أصغر ، إنها ستعود إلى العمل التطوعي بدءًا من الأول من سبتمبر. تقول المنظمة إنها "ستعيد تركيز جهودنا على طرق أخرى لتمكين الأفراد بشكل مباشر بأدوات جديدة ومبتكرة لحماية أنفسهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي والأضرار الشخصية الأخرى في العصر الرقمي".

وتضيف ، وهي غير مُثبَّتة عن مهمتها الأساسية ، "إننا نخطط أيضًا لمواصلة الدعوة بقوة لإجراء إصلاحات في العدالة الجنائية وأنظمة السجلات العامة لحماية المنتصرين الرسائل الفورية ومحاسبة الجهات الفاعلة السيئة ".