ترشيد استهلاك المياه على طاولة الشباب والرياضة بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، قيام مركز شباب العمارية الشرقية بديرمواس، اليوم الجمعة 18 من أغسطس الجاري 2023، تنفيذ ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وشارك بفعاليات الندوة رواد وأعضاء مركز الشباب من الطلائع، وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ مراكز الشباب أنشطة تناسب كل الأعمار وفي كل المجالات، وحاضر في الندوة نجوي رمضان عبدالفتاح، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر أغسطس 2023.

وتحدثت في الندوة عن أهمية المياه في حياة الفرد والمجتمع بأسره، وأن نقطة مياه تعني حياة، وأنها المصدر الرئيسي للزراعة ودون المياه تنتهي الحياة على وجه الأرض، وأن الله جعل من الماء كل شيء حي ولا تحيا المخلوقات دونها، كما تحدث أيضًا عن كيفية ترشيد المياه، والمحافظة عليها من الإهدار.

وذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحًا دون داع، أو في حالة عدم الحاجة إلى المياه، والاستخدام الأمثل للمياه في ري الزراعات، وأهم أوقات الري وأفضلها لتقليل نسبة الفاقد من المياه، الصيانة الدورية لمواسير المياه، وذلك بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب العمارية الشرقية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وتنفيذ متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.