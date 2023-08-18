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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة أستراليا والسويد في كأس العالم للسيدات غدًا

منتخب السويد للسيدات
منتخب السويد للسيدات

يواجه منتخب السويد نظيره منتخب، غدًا السبت، في المباراة التى تجمع المنتخبين لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

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موعد مباراة السويد واستراليا

وتقام مباراة منتخب السويد ونظيره استراليا لتحديد المركز الثالث بالنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

 

موقف المنتخبين قبل مباراة الغد..

خسر منتخب السويد من نظيره إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تلقى منتخب أستراليا الهزيمة على يد نظيره إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بذات الدور ليضرب المنتخبين موعدا لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال السيدات.

 