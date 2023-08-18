موهوب الدراما والسينما الكاتب محفوظ عبدالرحمن.. حينما يُبدع العملاق

في ذكرى وفاته

"أم كلثوم"، و"بوابة الحلوانى"، و"سليمان الحلبى"، و"عنترة"، و"ليلة سقوط غرناطة"، و"ناصر٥٦" و"حليم".. جميعها أعمال درامية وسينمائية تركت بصمة في وجدان المصريين، واستطاعت أن تكون لدى الجمهور ثقافة تتربى عليها الأجيال.

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تمت كتابة هذه الأعمال على يد الكاتب الراحل الكبير محفوظ عبدالرحمن، والذي تحل ذكرى وفاته غدا 19 أغسطس، فهو واحد من أهم المؤلفين فى تاريخ السينما والتليفزيون، وله كتابات متنوعة أيضًا فى القصة القصيرة والنقد الأدبى والمقال.

حياته العملية

تخرج محفوظ عبدالرحمن فى جامعة القاهرة عام 1960، وبدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وعمل فى مؤسسة "دار الهلال"، ثم استقال ليعمل فى وزارة الثقافة.

قدّم عددًا من المسرحيات وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل: "بلقيس" و"السندباد البحرى"، و"عريس لبنت السلطان"، و"الحامى والحرامى".

فاز الكاتب محفوظ عبدالرحمن بجائزة الدولة التشجيعية 1972، والتقديرية عام 2002، كما شارك كسكرتير تحرير لـ3 مجلات، هى: "السينما"، و"السينما والمسرح"، و"الفنون".

ونشر مجموعته القصصية الأولى «البحث عن المجهول» عام 1967، والثانية «أربعة فصول شتا» عام 1984، وكتب روايته الأولى «اليوم الثامن» عام 1972، و«نداء المعصومة» عام 2000.

تزوج من الفنانة سميرة عبدالعزيز بعد تعاونهما الفنى فى أحد الأعمال، وظلت تلك الزيجة مستمرة حتى وفاته، والتى بدأت بإصابته بجلطة دماغية مفاجئة، نقل بسببها إلى أحد المستشفيات فى مدينة 6 أكتوبر عام 2016، ليتوفى يوم 19 أغسطس 2017، عن عمر ناهز الـ76 عامًا.