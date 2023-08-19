علاج الأمراض عن طريق الحَقن بالأكسجين النشط

أحدث طرق النصب...

يوما بعد يوم تظهر احدث طرق النصب، كل يومٍ يهل علينا محترفي النصب، وإستغلال المرضى المساكين المتعلقين بأي امل، للشفاء من امراضهم والتخلص من أوجاعهم وآلامهم المستمرة.

حيث ظهر مركز خاص بدمنهور ، يُوهم المرضى بالقدرة على العلاج من السكر وأمراض المناعة من خلال حقنه بسرنجات تومي ٦٠ سم ، من خلال فتحة الشرج ، للمرضى على مرات متتالية ، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها والأمراض الصدرية عن طريق الحَقن بالأكسجين النشط.

حيث ذاع صيت المركز ، وإكتظ بالمرضي ليس من أهالي دمنهور فقط، بل من جميع مراكز المحافظة ،علي أمل الوصول الي الشفاء والتخلص من الالام المبرحة التي تصاحبهم بشكل دائم ،علي مدار سنوات ، وبعد أن اصابهم اليأس من الشفاء، بعد أن ترددوا علي العشرات من المستشفيات وعيادات الاطباء دون الشفاء،وأصبح من المعتاد ظهور طوابير المرضي أمام المركز الطبي الخاص الراغبين في التخلض من أوجاعهم .

حيث طارت المعلومات إلي مديرية الصحة بالبحيرة ،حيث وجة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة ، بسرعة كشف الواقعة ،و قام فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني ، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ، بحملة مفاجئة على المركز الطبي الخاص بدمنهور ، والتى تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى.

بصحة المرضي ،حيث تم ضبط عدد ٤ قربة دم بها محلول مانع للتجلط ، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها ، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ واعاده حقن الدماء ثانيه في نفس المريض.

وتم تحرير قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك ، وتم تشميع المكان ، وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة .

كانت مديرية الصحة قد سبق وان تمكنت من ضبط متهم آخر يوهم ضحاياه بإجراء عمليات كبرى بالتنويم المغناطيسي مقابل مبالغ مالية كبيرة .

ويدير مركز طبي غير مرخص ، بإدعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقرى وعلاج المفاصل ، وخشونة الركبه والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها .

كما أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى ، كالشفاء من سرطان الثدى وإزالته أورام المعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي ، وعلاج غضروف الظهر عن طريق دق مسامير للمرضى .

غير تشخيص الأنيميا للمرضى بعمل حقن فى الرقبة ، غير ايهام البعض بعلاجه للعقم عن طريق اعطاء ادوية لعدم الإنجاب .

ويتقاضى مبالغ كبيرة من المرضى ، بغرض شفائهم من كافة الأمراض التى يطلبون علاجها، وتم ضبطة وإحالتة الي المحكمة التي قضت بحبسة 10سنوات.