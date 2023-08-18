Google Keep يضيف أخيرًا سجل الإصدار

Google Keep، تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بالشركة، يحصل على ميزة طال انتظارها والتي للأسف لا تبدو مخبوزة بالكامل.

تضيف Google وظيفة محفوظات الإصدار، والتي يمكن أن توفر عليك الاضطرار إلى إعادة كتابة الكثير من النص يدويًا الذي حذفته عن طريق الخطأ.

تتيح لك الأداة تنزيل ملف نصي بإصدارات سابقة من ملاحظاتك وقوائمك، وفقًا لصفحة دعم.

ينص مستند المساعدة على أن Google تطرح الميزة تدريجيًا للجميع، لذلك قد لا تكون متاحة لك بعد. عندما يكون الأمر كذلك، يمكنك الوصول إليه من خلال تطبيق Keep على الويب، من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في أسفل الملاحظة.

كما يشير Android Police، فإن سجل إصدار Keep متاح فقط على الويب في الوقت الحالي - لن تتمكن من رؤية الإصدارات السابقة من ملاحظاتك على تطبيقات Android أو iOS حتى الآن.

علاوة على ذلك، فهو لا يغطي الصور، لذا إذا حذفت صورة من ملاحظة، فلن تتمكن من استعادتها باستخدام هذا الخيار.

هذه ميزة أساسية إلى حد ما ومن المحير إلى حد ما أن Google لم تعرضها في Keep حتى الآن.

بعد كل شيء، قدمت الشركة منذ فترة طويلة وظائف مماثلة في تطبيقات Google Drive.

التنفيذ غريب أيضًا. بدلاً من رؤية سجل الإصدار في التطبيق والقدرة على العودة إلى تجسيد سابق لملاحظة بنقرة (كما يمكنك القيام به في تطبيقات مثل Docs)، فإن الاضطرار إلى تنزيل ملف ونسخ النص مرة أخرى يدويًا يبدو غريبًا خيار. ومع ذلك، فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق Keep.