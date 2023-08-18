جومانا مراد برفقة كلبها تستجم بصفاء البحر

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها ببعض صورها اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية أمام الشاطئ برفقة كلبها.

وبدت جومانا مراد بإطلالة صيفية تميل للجاذبية، حيث ارتدت كاش مايوه مزركش بلونين الأبيض في الأسود فيما انتعلت صندلا مسطح مزين بالسيور البينك الفاقع.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة مع بنادنة الشعر ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

جومانا مراد



ممثلة ومنتجة سورية من مواليد السويداء 1973، حاصلة على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق. كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل (بقايا صور)، بينما أول أدوارها السينمائية كان في فيلم (شعبان الفارس)، انتقلت بعد ذلك لمصر لتقدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية (حياة أو موت)، (الشياطين)، (لحظات أنوثة)، (كباريه)، (شعبان الفارس)، و(الفرح)، بينما من أبرز أعمالها التلفزيونية (رمح النار) (البواسل)، (البحث عن صلاح الدين)، (الخيط الأبيض)، (الطارق)، (الحب موتً)، (الشارد)، (قلب حبيبة)، (هيك تجوزنا)، (نيران البوادي)، (باب الحارة)، (شاهد إثبات)، (مطلوب رجال).



إلى جانب العمل بالتمثيل اتجهت إلى الإنتاج الفني، هي صاحبة شركة (جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع) التي قامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها (الخيط الأبيض)، و(انتقام الوردة)، و(هيك تجوزنا)، كما إنها عضو في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا، وعضو بمجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب.