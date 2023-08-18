التعاون يتقدم على النصر بهدف تاوامبا في الشوط الأول

أنهى فريق النصر الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد أمام الاتفاق في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل النجم الكاميروني لياندر تاوامبا هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، حاول بعدها النصر إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز شباك الذئاب.

بدأ فريق النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

بينما دخل التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايلسون

الدفاع: عبدالملك العييري - اندري جيروتو - وليد الأحمد - حسن كادش

الوسط: معاذ فقيهي - أشرف المهديوي - فلافيو ميديروس

الهجوم: الفارو ميدران - ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا

مباراة النصر والتعاون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وجعفر الصليح، كما ستذاع على قناة Sport TV2 Portugal البرتغالية الحاصلة على حقوق بث مواجهات النصر.

يذكر أن النصر سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى على يد الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يبحث العالمي اليوم عن أول انتصاراته بالدوري.

بينما دخل فريق التعاون المباراة باحثًا عن أول انتصاراته في الدوري بعد التعادل في الجولة السابقة مع الفتح بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.